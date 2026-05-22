Uno de los rostros más populares de la TV actual revela «atracción» por Vasco Moulian: «Si es que yo no estuviera casada»

Aunque Vasco Moulian suele dividir opiniones entre los televidentes, también hay figuras del espectáculo que valoran su estilo y personalidad. Esta vez fue Kathy Contreras quien llamó la atención tras sincerar la particular visión que tiene del integrante del jurado de “Fiebre de Baile”.

La influencer y ex participante del espacio conversó en el podcast “Amiga, ¿Supiste?”, donde analizó el desempeño de los evaluadores del programa de Chilevisión y entregó su opinión sobre cada uno de ellos.

“Raquel es compleja. Vasco, en cambio, yo encuentro que tiene como sus salidas medio payasas, que a mí me dan risa”, comentó en un comienzo.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Kathy reconoció que siente cierta atracción por el opinólogo. Entre risas, lanzó una inesperada confesión sobre el panelista.

“A mí me gusta él. Yo estoy casada, pero te juro que él sería mi tipo si es que yo no estuviera casada”, afirmó.

Este es el rasgo de Vasco Moulian que cautivó a Kathy Contreras

Más adelante, la bailarina explicó qué es lo que le genera interés de la personalidad de Vasco Moulian. Según detalló, el misterio y lo impredecible son características que considera atractivas.

“Es que encuentro que cuando a alguien tú no lo descifras bien, te da un misterio. Es atractivo”, sostuvo.

Además, Kathy Contreras aseguró que las personalidades demasiado marcadas en televisión terminan cansándola, ya que prefiere ver personas con distintos matices.

“Por eso, cuando los personajes en televisión están tan marcados, como el que se enoja, se enoja; él que es ácido, es ácido; o la que es simpática, es simpática, me aburre, porque en el fondo necesito matiz de las personas”, reflexionó.

Finalmente, explicó que justamente esa actitud cambiante es lo que más le llama la atención del jurado de “Fiebre de Baile”.

“Como que de repente está de buena, de repente está de mala. O sea, se sale como de esta estructura, te descuadra con lo que te responde y eso yo encuentro que es súper atractivo”, cerró.

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