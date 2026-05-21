«En el primer capítulo me desmayé, así cagándola al tiro. Colapsé, tuve dos días hospitalizado en la clínica”

Kanela llegó a Radio Corazón tras su salida del reality “Vecinos al Límite”. En la conversación, el cantante se sinceró sobre su paso por el programa y también abordó su presente musical.

Al comienzo de la entrevista, el artista confesó que su experiencia en el encierro no partió de la mejor manera. “Yo partí como bien terriblemente mal porque llegué, veníamos de la gira de verano y en el primer capítulo me desmayé al tiro, así cagándola al tiro. Colapsé, tuve dos días hospitalizado en la clínica”, relató.

Además, comentó que durante su estadía en el reality bajó siete kilos. Según explicó, aunque contaban con la alimentación necesaria, el desgaste físico y mental era constante. “Creo que el tema de estar jugando todo el día, estar con la presión y todo el estrés, obviamente que te vas quemando todo el día”, señaló.

En medio de la conversación, también le preguntaron a quién le habría gustado “pegarle un combo” dentro del programa. Entre risas, respondió: “El princeso (…) Al principio, pero al final le agarré cariño al cabro chico”.

“Porque yo era el segundo más viejo, entonces era como el papá. Me decían señor temple”, agregó entre carcajadas.

La vuelta de Kanela a la música

El líder de Noche de Brujas comentó que ya se prepara para la próxima edición de la Gran Noche de la Corazón. De hecho, adelantó que los ensayos generales comenzarán en los próximos días. “Nosotros la próxima semana ya partimos con los ensayos generales”, afirmó.

En un momento más íntimo de la entrevista, Kanela también recordó los inicios de la agrupación y su vínculo con la radio. “Fue el inicio en la radio, cuando a nosotros no nos conocía nadie y teníamos que venir a dejar los CDs”, recordó.

Finalmente, destacó la importancia histórica de Radio Corazón para distintos artistas nacionales. “Y lo bueno es que había nuevas generaciones dentro del reality que no cachaban lo que era, digamos, esta historia. Porque La Corazón tiene una historia tremenda, donde hemos salido muchos artistas, muchos grupos”, detalló Kanela.

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