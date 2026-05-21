Tiro de Gracia anuncia show gratuito en Santiago: fecha, horario y ubicación

Tiro de Gracia regresará a los escenarios capitalinos con una presentación especial y completamente gratuita en Patio Bellavista, en el marco de una nueva jornada cultural que busca reunir música en vivo, entretención y vida nocturna en uno de los sectores más emblemáticos de Santiago.

El evento se realizará el próximo jueves 28 de mayo en la Plaza Mayor del recinto ubicado en pleno barrio Bellavista, transformando el tradicional after office en una experiencia cargada de nostalgia, ritmo y clásicos que marcaron la historia del hip hop nacional.

Tiro de Gracia se presentará de manera gratuita en Patio Bellavista

Durante la jornada, la agrupación interpretará algunas de las canciones más recordadas de su repertorio, entre ellas “El juego verdadero”, “Melaza” y “Viaje sin rumbo”, temas que consolidaron a Tiro de Gracia como uno de los proyectos musicales más influyentes de la escena urbana chilena.

Con una trayectoria que revolucionó el rap nacional durante la década de los noventa, el grupo logró instalar un sonido propio y una identidad que conectó con toda una generación, posicionándose como referente del hip hop latinoamericano.

La presentación se enmarca además en la nueva etapa cultural de Patio Bellavista, espacio que busca potenciar su programación artística y reforzar su rol como uno de los principales polos gastronómicos, turísticos y culturales de la capital, coincidiendo también con la celebración de sus 20 años de historia.

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