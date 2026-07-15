El arte como herramienta de reinserción: CoArtRe llega a Feria Malqueridas con documental sobre el poder del teatro

La Corporación CoArtRe será parte de la tercera edición de la Feria Malqueridas: encuentros para la reinserción, evento que se realizará los próximos 18 y 19 de julio en el Centro Cultural Palacio La Moneda. La iniciativa busca promover el diálogo, generar nuevas oportunidades y visibilizar experiencias de personas que han vivido procesos de privación de libertad.

Como parte de la programación, la organización contará con un stand abierto al público y presentará el documental «El Método de Roumeau: De la cárcel al teatro», que se exhibirá el sábado 18 de julio a las 16:00 horas en la Cineteca del recinto.

La producción retrata el trabajo que CoArtRe ha desarrollado durante más de dos décadas utilizando las artes escénicas como una herramienta de transformación personal y social dentro de los recintos penitenciarios. A través de esta experiencia, la corporación ha impulsado espacios de expresión, aprendizaje y reconstrucción de vínculos para favorecer la reinserción desde una mirada cultural y comunitaria.

CoArtRe llevará el poder transformador del teatro a la Feria Malqueridas

La presencia de CoArtRe en Feria Malqueridas busca acercar estas experiencias al público y abrir una conversación sobre el papel que puede desempeñar el arte en la construcción de nuevas oportunidades para quienes buscan reinsertarse en la sociedad.

La feria nació impulsada por el equipo del documental «Malqueridas», dirigido por Tana Gilbert, y se ha consolidado como un espacio dedicado a dar visibilidad a proyectos vinculados con la reinserción social. Este año reunirá a más de veinte emprendimientos y organizaciones que trabajan por una sociedad más inclusiva.

Además de los stands, la programación contempla charlas, exposiciones, actividades culturales y experiencias inmersivas abiertas a toda la comunidad.

Como parte de sus actividades de difusión, CoArtRe también presentará el documental en el Centro Penitenciario Colina 1, donde su directora compartirá la experiencia de este proyecto y el trabajo que la corporación ha realizado utilizando el teatro como una herramienta de desarrollo humano y reinserción social.

La participación de CoArtRe en estas iniciativas forma parte de su plan de gestión, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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