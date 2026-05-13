Ex pareja de Álvaro Ballero lanza «reflexión» luego de ruptura amorosa: reveló detalles íntimos de la relación

La confirmación de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova como nuevos participantes de “¿Volverías con tu ex?” sigue dando que hablar. En ese sentido, una de las afectadas sería María José Reyes, expareja del ex chico reality.

Hasta hace poco, ambos se mostraban juntos públicamente e incluso desfilaron en la alfombra roja del Festival de Viña. Sin embargo, la relación terminó abruptamente en medio de los rumores del supuesto ingreso de Ballero al nuevo reality de Mega.

En ese contexto, recientemente reconoció que estaba atravesando un momento complicado y que entraría soltero al reality.

Tras eso, María José Reyes compartió un llamativo descargo. Sin mencionar directamente a su ex pareja, dejó en claro su decepción y publicó una serie de «reflexiones».

“Cosas que aprendí que no significan nada”, escribió al inicio del video. Luego enumeró distintas experiencias de pareja: “dormir juntos”, “conocer a la familia”, “sin protección”, “hablar de futuro” y “los te amo”.

La reacción de sus seguidores

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes empatizaron con el difícil momento personal que enfrenta.

“Te encuentro súper valiente. Lo diste todo. Mucho éxito, eres muy linda” y «un hombre con tantos problemas… solo te iba a hundir, y tú estás para alguien con energía positiva”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, confirmó directamente los rumores de su separación luego de varias especulaciones en redes sociales.

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