La confesión que remeció a la TV: «Iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar. Estábamos juntos, estábamos felices, era algo que queríamos»

Una impactante confesión sorprendió a los fanáticos de Leo Méndez, conocido también por su ex nombre artístico DJ Méndez. El músico reveló una anécdota desconocida públicamente, sobre su adolescencia.

Esto, en su podcast «La Weona Tonta«, en el que suele conversar con sus hijos mayores, Steffi Méndez y Leo Méndez Jr.

La confesión de Leo Méndez que remeció a la TV

En medio de la conversación, Leo Méndez reveló que junto a su pareja de aquel entonces, estaban esperando al que sería su primer hijo. Esto, cuando solo tenían 16 años: «Yo iba a ser papá a los 16 y estaba bien avanzado ese embarazo (…) esto yo nunca lo he contado públicamente», comentó de entrada.

«Quería ser papá a los 16, iba a ser papá a los 16 y la mamá (de ella) la obligó a abortar. Estábamos juntos, estábamos felices, (tener al bebé) era algo que queríamos«, contó Leo Méndez, ante la sorprendida mirada de sus hijos.

Tras la confesión, Leo Méndez se sinceró sobre su rol como padre, ante la mirada de sus dos hijos mayores:

«Eso es algo que me pasó a mí y siempre quise ser papá. De a poco lo vamos a ir hablando, pero no me siento el mejor papá del mundo. Sí sé que intento siempre serlo, pero a veces me equivoco en las formas«, cerró el músico.

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