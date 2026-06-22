¿Quién es Alanys Lagos? La artista revelación de la ranchera que se presentará en La Gran Noche de La Corazón 2026

Alanys Lagos será una de las artistas que se presentará en La Gran Noche de La Corazón 2026 este 26 de junio en el Movistar Arena. La joven ranchera de 20 años está en el mejor momento de su corta carrera, y sin dudas, tiene un prometedor futuro por delante.

Sin embargo, su ascenso fue tan meteórico que hay muchos fanáticos de la ranchera que no conocen su historia, e incluso, otros que gozan con sus canciones, pero aún no la conocen.

Es por eso, que a solo días de La Gran Noche de La Corazón 2026, te contamos un poco de la historia de una de las figuras del evento: Alanys Lagos.

¿Quién es Alanys Lagos?

Su primer acercamiento con la fama fue en 2022, cuando solo tenía 16 años de edad. Alanys Lagos llegó al programa The Voice Chile, y logró entrar a la competencia tras la aprobación del jurado, en la audición a ciegas.

En aquella ocasión, su coach fue Cami, reconocida artista nacional. A pesar de que no fue una de las ganadoras, logró mostrar a todo el país su talento para interpretar, dejando algunos momentos memorables en la competencia, siempre con su inconfundible sello ranchero.

Sin embargo, su carrera musical comenzó mucho antes, debido a la tradición familiar. Y es que Alanys pertenece a la «Dinastía Lagos«, familia reconocida por su interpretación de la música ranchera, sus trajes típicos, y por cantar mientras montan a caballo.

La historia de la Dinastía Lagos se dio a conocer en 2023, en el programa «De Aquí Vengo Yo«, de Mega. En el programa, se metieron en la interna de la familia, donde se pudo ver también a Alanys Lagos interpretar música ranchera. Lo que iba a ser un capítulo de «Corazón Ranchero», terminó siendo 4 capítulos, donde Alanys y su familia fueron los protagonistas, debido al éxito que tuvo su historia.

También allí se pudo ver a su hermana menor Julieta, con quien incluso ha cantado en distintos escenarios «La Pizpireta«, canción de Ángela Aguilar.

Tras ambas apariciones, Alanys Lagos a su corta edad comenzó a hacerse un nombre en la escena ranchera nacional, y en 2023, con 17 años sacó su primer EP, «El Comienzo«.

Su carrera musical

Luego, en 2024 la artista sacó su segundo disco: «Y Seguimos«, el cual se llevó incluso el Premio Pulsar, al mejor álbum de música ranchera, durante el año siguiente. Tras comenzar a ganar notoriedad, logró ser telonera de artistas como Pedro Fernández, Santaferia y Zúmbale Primo. Además, lanzó colaboraciones con artistas importantes de la cumbia nacional.

En 2025, Alanys Lagos se presentó por primera vez en la Teletón, otro importante escenario para nuestro país. Y en aquel año, la artista ya se encontraba realizando giras de verano por todo el país. En una de ellas, en Marchigüe, Región de O’Higgins, conoció a un talentoso joven del público, que se robó el escenario con su personalidad y su voz: Ignacio Ormazábal.

También, durante inicios del 2026, se presentó en su primer escenario masivo y televisado, el Festival del Huaso de Olmué.

Tras esto, comenzó su nueva etapa musical junto a él, con «Amores de Campo» y «Amores de Campo 2«, álbumes que cuentan la historia ficticia de amor entre ambos artistas. La cuál, hasta este 2026 siguen contando, con el lanzamiento de aquella segunda parte del disco.

En 2o26, también se consagró nuevamente con el Premio Pulsar al mejor Álbum de Música Ranchera, así como también, fue elegida la Artista del Público, a través de votación popular.

Ahora, Alanys Lagos se presentará por primera vez en La Gran Noche de La Corazón, en nuestra edición especial de 15 años del evento, este viernes 26 de junio en el Movistar Arena, con sus mayores éxitos y un montón de sorpresas, ¡no te lo puedes perder!

¡Ojo! Aún quedan las últimas entradas en la página web de PuntoTicket.

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