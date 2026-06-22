«Espero que puedas entenderlo…»: Figura del espectáculo renuncia a Fiebre de Baile y llegaría a Volverías con tu Ex? con millonario sueldo

Una impactante noticia acaba de remecer la pista de Fiebre de Baile. Se trata de la renuncia de una de las figuras más importantes del programa, Faloon Larraguibel.

Los rumores aseguran que esta decisión vendría de la mano con una jugosa oferta desde Mega, para integrarse a Volverías con tu Ex? 2, donde está su expareja, Rai Cerda.

Figura del espectáculo renuncia a Fiebre de Baile y llegaría a Volverías con tu Ex? con millonario sueldo

Cabe recordar que Faloon Larraguibel se había ausentado de la competencia hace algún tiempo, producto de una lesión que le impedía bailar. Este lunes, la influencer hizo oficial su renuncia, con dos publicaciones dirigidas a sus compañeros. Una para Julio Allendes, su bailarín, y otra para su coach Valentino Valverde.

Con una historia junto a su bailarín, Faloon escribió: «Julito querido, gracias por acompañarme en esta experiencia con tanto cariño, paciencia y generosidad. Por cada ensayo, por cada palabra de ánimo y por cada vez que me ayudaste a creer que podía hacerlo un poco mejor».

«También quiero pedirte disculpas por esta decisión. Sé que teníamos todo para llegar muy lejos y estoy convencida de que habríamos ganado, pero a veces la vida nos lleva por otros caminos y hay decisiones que, aunque duelan, hay que tomar», agregó la bailarina.

Además, cerró con un directo mensaje: «Espero que puedas entenderlo«.

También, con una publicación entregó palabras de agradecimiento a Valentino Valverde, su coach en la competencia.

Por otro lado, el medio La Hora, aseguró que su renuncia sería por un motivo ajeno a su lesión. Supuestamente, la creadora de contenido recibió una millonaria oferta de Volverías con tu Ex? 2, para unirse a Rai Cerda.

Según el medio citado, Faloon recibiría un sueldo de 30 millones semanales para integrarse al encierro. Eso sí, para salir de Fiebre de Baile, deberá pagar una cláusula de 30 millones de pesos.

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