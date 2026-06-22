Una de las polémicas más grandes del último tiempo tiene que ver con los actores Juan Pablo Sáez y Pancha Merino. Ambos se han referido al quiebre de su amistad, donde él, aseguró que todo tuvo que ver por un trabajo en particular, en el que ella creyó que fue él el responsable de su exclusión.

Juan Pablo Sáez se volvió a referir al tema en el podcast Sin Guión, y reveló cuál sería el real motivo de su quiebre. Según él, todo se debió al elenco de «Perfectos Desconocidos«.

Juan Pablo Sáez con todo contra Pancha Merino

Según reveló el actor respecto a esta obra: «Compramos los derechos de la obra Perfectos Desconocidos y había que armar el elenco. Pero lo visaba Argentina. Uno mandaban las propuestas de cuáles actores chilenos podían actuar».

Pancha Merino quería participar, pero, no fue seleccionada para el elenco: «Un día me llamó. ‘Pancha, no estás elegida’. Y se enojó heavy conmigo pensando que yo la había sacado, que yo era el único que decidía todo, y no era así. De ahí se enojó, como una cosa desproporcionada«.

«Ella hace su negocio de hacer polémica, con eso lucra y está en programas de farándula. Yo no vendo una amistad por plata, yo soy coherente. Soy amigo de gente que fue muy famosa y ahora no, y de gente que he sido amigo toda la vida y mantengo la amistad, estén en lo alto o en la desgracia. Creo que son códigos que tú no ventilas a la luz pública cuando has tenido una relación tan importante», agregó.

En esa misma línea, aprovechó para tirarle un palito a Pancha Merino: «La vida te va mostrando con quién no tienes que perder el tiempo, porque el tiempo es muy limitado. Entonces uno tiene que invertir el poco tiempo que tiene con gente que valga la pena, no desgastarse haciéndole favores y ayudando a gente que es malagradecida o que está contigo por interés».

«Si mi amistad con ella era para que yo la contratara, entonces no es una amistad real», cerró Juan Pablo Sáez.

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