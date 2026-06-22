Tensas declaraciones salieron de un lado a otro entre Adriana Barrientos y Oriana Marzoli. Recordemos que la chica reality volvió a Chile .para participar del programa satélite de Volverías con tu Ex? 2.

Resulta que en primera instancia, Oriana Marzoli le lanzó un ácido comentario a la «leona». En aquella instancia, aseguró que Adriana Barrientos necesita ayuda profesional.

Adriana Barrientos repasó sin filtro a Oriana Marzoli

Tras este comentario, Adriana Barrientos se tomó un momento en Zona de Estrellas, para responder a la española.

De entrada, Adriana Barrientos lanzó: «Mi amor, yo a usted le voy a dar un consejo o que se lo de su madre que la maneja. Vaya a un ginecólogo, porque usted tiene una pyme entremedio de las piernas. Que no se le olvide mi amor».

En aquel momento, mostró una nota de una diario internacional, que decía: «Oriana Marzoli, acusada por Fani de ser escort y cobrar 2.000 euros por noche«.

Según la leona, Fani: «era una participante del reality show en el que ella (Oriana) participó en el año 2020. Este es un titular de la prensa española».

«Así que mi consejo es que también se trate, pero que se trate allá, que se trate su pyme mi amor. Trátate la pyme que está muy peligroso y siempre con protección Ori, con protección», agregó Adriana Barrientos.

Ahí, le preguntaron por los dichos que hizo la española, sobre su salud mental, y ella respondió: «A mí me parece fantástico. Yo creo que sí, yo debo tener problemas mentales como su madre, claro que sí».

«Por algo me tenía tanto cariño, porque le recuerdo a la madre, la madre que es abogada, pero que mi amor, pasa sentada en el plato de televisión más tiempo que la Oriana», cerró.

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