Spotify reveló el listado de los artistas y canciones más escuchadas por su 20º aniversario: Presencia latina

Spotify reveló la lista de artistas, álbumes y canciones con mayor reproducción de su plataforma en la historia. El ranking cuenta con una variedad de artistas en donde hay una fuerte influencia latina.

Todo esto luego de que el sistema cumpliera 20 años, siendo una de las aplicaciones de música más relevantes de los últimos tiempos. Cabe recalcar que en febrero del 2026 la app alcanzó 751 millones de usuarios activos mensuales.

Estos fueron los artistas más escuchados

Desde el origen de Spotify en 2006, estos han sido los artistas más escuchados. En primer lugar se encuentra Taylor Swift, la interprete estadounidense que se ha convertido un ícono en la música pop.

Luego en segundo lugar está el puertorriqueño, Bad Bunny, quien tiene más de 103 millones de oyentes mensuales. Y en tercer lugar esta el rapero canadiense Drake.

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

Travis Scott

BTS

Post Malone

Bruno Mars

J Balvin

Rihanna

Coldplay

Kendrick Lamar

Future

Juice WRLD

¿Cuál fue el álbum más escuchado ?

Sin embargo esto no es todo, ya que también realizaron una lista de los álbumes más escuchados en su plataforma. En esta categoría el primer lugar es para el Conejo Malo, quien se la llevo con su álbum «Un Verano Sin Ti«.

Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

Starboy — The Weeknd

÷ (Deluxe) — Ed Sheeran

Sour — Olivia Rodrigo

After Hours — The Weeknd

SOS — SZA

Hollywood’s Bleeding — Post Malone

Lover — Taylor Swift

AM — Arctic Monkeys

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish

Future Nostalgia — Dua Lipa

Beerbongs & Bentleys — Post Malone

? — XXXTENTACION

Mañana Será Bonito (Bichota Season) — Karol G

YHLQMDLG — Bad Bunny

Doo-Wops & Hooligans — Bruno Mars

Views — Drake

Midnights — Taylor Swift

Scorpion — Drake

Beauty Behind the Madness — The Weeknd

Estas son las canciones más escuchadas en Spotify

Y finalmente entre las canción más escuchada de la plataforma es “Blinding Lights” de The Weeknd, que cuenta con más de cinco billones de reproducciones.

“Blinding Lights” — The Weeknd

“Shape of You” — Ed Sheeran

“Sweater Weather” — The Neighbourhood

“Starboy” — The Weeknd, Daft Punk

“As It Was” — Harry Styles

“Someone You Loved” — Lewis Capaldi

“Sunflower” — Post Malone, Swae Lee

“One Dance” — Drake

“Perfect” — Ed Sheeran

“Stay” — The Kid Laroi, Justin Bieber

“Believer” — Imagine Dragons

“I Wanna Be Yours” — Arctic Monkeys

“Heat Waves” — Glass Animals

“Lovely” — Billie Eilish, Khalid

“Yellow” — Coldplay

“The Night We Met” — Lord Huron

“Closer” — The Chainsmokers, Halsey

“Birds of a Feather” — Billie Eilish

“Riptide” — Vance Joy

“Die With a Smile” — Lady Gaga, Bruno Mars

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