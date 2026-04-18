«Son mensajes del 2023»: Camilo Huerta reveló en vivo sus conversaciones con Trini Neira tras supuesta infidelidad

Camilo Huerta fue uno de los invitados al más reciente capítulo de Primer Plano. El preparador físico conversó con Fran García-Huidobro, y reveló su versión sobre su polémica separación con Marité Matus.

Recordemos que su ex esposa aseguró que él era un «mantenido», y además, que le fue infiel en una fugaz relación con Trini Neira, a quién entregaba sus servicios de preparador físico.

Camilo Huerta reveló en vivo sus conversaciones con Trini Neira tras supuesta infidelidad

Sin embargo, en la entrevista en Primer Plano, de entrada Camilo Huerta aseguró al respecto: «Nunca le he sido infiel a Marité Matus. No he consumido mucha televisión; por lo mismo, no vi la entrevista completa (de Marité), no tengo aplicaciones de mujeres».

Incluso, llegó más allá y le entregó su teléfono a Fran García-Huidobro, para que leyera su WhatsApp: «Estos son mis mensajes con Trinidad Neira. Son mensajes del 2023. Hice una fiesta donde fue invitada con su pololo y Kanela», explicó el influencer.

El chat en cuestión, que fue leído en vivo, era el siguiente:

Trini Neira: Camilo, ¿dónde estás?, ¿dónde está el estacionamiento?

Camilo Huerta: ¿Llegaste?

Trini Neira: Mi mamá dijo que había estacionamiento.

Camilo Huerta: Te voy a buscar.

Trini Neira: Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando.

Camilo Huerta: Felicidades, Trini, con todo lo que estás haciendo, felicidades por todo.

Tras revisar el chat con Trini Neira, Camilo Huerta insistió en su inocencia: «nunca he querido nada, nunca he pedido nada. Acá está mi teléfono, aquí están mis mensajes, yo no entrenaba a Trini en 2024«.

Por último, aseguró que todo lo que se habló sobre supuestos mensajes con la joven, en los que supuestamente coqueteaban, evidenciando esta infidelidad, nunca existieron.

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