¿Aceptó la oferta?: Participante de Fiebre de Baile reveló la llamada que recibió para ingresar a reality de Canal 13

Una de las participantes revelación de la primera temporada de Fiebre de Baile reveló la oferta que recibió. Se trata de Cata Days, una de las competidoras más recordadas de la edición pasada del programa.

La bailarina estuvo como invitada en el programa Déjalo Pasar, de Once Stream, donde reveló la información. Recordemos que su participación en Fiebre de Baile el año pasado, fue su primera aparición en televisión.

Cata Days reveló la llamada que recibió para ingresar a reality de Canal 13

Se trataría de una invitación para participar en Vecinos Al Límite, la nueva apuesta de Canal 13. Cabe recordar que el reality mezcla convivencia y competencias, además de tener en su elenco a grupos comandados por famosos del espectáculo, junto a desconocidos.

Así, según consignó La Cuarta, en el programa de streaming, Cata Days reveló que recibió una llamada para sumarse al programa: «Me llamaron el miércoles. Yo pensé que nunca me iban a ofrecer un reality. No me habrían llamado antes, pero no me interesa«.

Eso sí, la bailarina aseguró que rechazó la oferta inmediatamente: «Les dije que no, ni siquiera entré a negociar«.

Respecto a sus razones para no sumarse al encierro, la influencer señaló: «Hay cosas que para uno es mejor no mostrar (…) para mí, no sería una buena participación un reality»

«No me sumaría tanto como yo querría que me sumara«, cerró Cata Days.

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