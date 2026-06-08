«Sigan teniéndolo presente en sus oraciones»: Conmoción por impactante registro de Diego Pánico en la UTI

Hace tan solo unos días una impactante noticia remeció al mundo del espectáculo. El influencer de 20 años, Diego Pánico, sufrió una trombosis en sus piernas, por lo que fue internado de urgencia en la UTI, y hasta estuvo en riesgo vital, según Adriana Barrientos.

Ahora, la propia panelista, y amiga del creador de contenido, aseguró que se está encargando de manejar sus redes sociales. Justamente, desde su Instagram, compartieron una preocupante fotografía de Diego Pánico.

Conmoción por impactante registro de Diego Pánico en la UTI

Desde las redes sociales de Diego Pánico, compartieron una fotografía actual del creador de contenido, acompañada de un extenso mensaje: «Les escribimos quienes estamos acompañando a Diego en estos días. Queremos agradecer de corazón a cada mensaje, oración, muestra de cariño y buena energía que han enviado», escribieron de entrada.

«Diego está rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos. Cada gesto cuenta y cada palabra de apoyo llega», agregaron.

Por último, cerraron con un mensaje de esperanza ante la situación de Diego Pánico: «Les pedimos que sigan teniéndolo presente en sus pensamientos y oraciones para que todo salga bien y podamos tenerlo de vuelta con nosotros muy pronto».

Por otro lado, Adriana Barrientos también habló mediante sus historias de Instagram: «Amigos, para los que están escribiendo en la cuenta de Instagram de Diego, la que está recibiendo los mensajes soy yo«.

«Cuando él pueda volver a ocupar el teléfono lo va a hacer y lo va a responder. Gracias a todos por los mensajes de amor y cariño en la foto que publicamos las personas que estamos a cargo de su cuenta«, agregó la influencer.

Respecto al estado actual de salud de Diego Pánico, no entró en mayor detalle, pero aseguró: «Les envío un beso y más rato les estaré comentando la situación de Dieguito. Está un poco complicado el tema. Por eso les pido que vayan a dejarle mucho amor y mucho cariño».

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