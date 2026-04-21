Luis Jara revela nuevo procedimiento estético y sus seguidores reaccionaron de inmediato: «Como un colegial…»

Una reciente publicación de Luis Jara no pasó desapercibida entre sus seguidores. El artista utilizó su cuenta de Instagram para compartir un cambio personal: decidió someterse a un procedimiento estético y contar cómo vivió la experiencia.

En el registro, el cantante mostró parte del proceso y confirmó que se realizó un injerto capilar en la zona baja de su cabeza. Junto con eso, valoró el trabajo del equipo médico que lo acompañó durante la intervención.

“Muchas gracias por la atención. Ahora un implante capilar está cada día más cerca de ti”, expresó el intérprete de Un golpe de suerte.

Asimismo, invitó a su comunidad a informarse sobre este tipo de tratamientos. «Sigan esta cuenta y vive esta experiencia”, agregó en la misma publicación, que rápidamente generó comentarios y reacciones.

El propio artista también explicó que este tipo de procedimientos suele ser más común fuera de Chile, pero aseguró que logró encontrar una alternativa confiable en el país.

Las reacciones que dejó el procedimiento estético de Luis Jara

El artista reconoció que al inicio tenía dudas, aunque su percepción cambió luego de someterse al tratamiento. Según contó, todo resultó más sencillo de lo que imaginaba. «No pudo ser más amigable», aseguró.

Incluso, se tomó la experiencia con humor y destacó su comportamiento durante el procedimiento: «Me porté bien, soy un buen paciente», comentó.

Por ahora, el cantante no ha mostrado el resultado final del injerto capilar realizado. Sin embargo, sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes en redes sociales.

«Que buen dato», «quedará más hermoso», «un gran artista, y es nuestro», «Que bien me alegra que te atrevas, te verás super bien» y «Vas a quedar como un colegial», fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en redes sociales.

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