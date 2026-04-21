¡El Chacotero Sentimental cumple 30 años al aire! El programa que Chile nunca dejó de escuchar

Corría el 1 de junio de 1996 cuando un joven de lengua rápida y audacia sin limites se sentó por primera vez frente a los micrófonos para cambiar la radiofonía chilena para siempre. Hoy, tres décadas después, El Chacotero Sentimental no es solo un programa, es un patrimonio de la cultura popular y el consultorio gratuito más grande del país.

En estos 30 años, el Rumpy ha sido testigo privilegiado de cómo hemos cambiado. Pasamos de un Chile que se sonrojaba con el «Grado 2» a una era de aplicaciones de citas y libertades impensadas en los noventa.

Actualmente, el sexo es más accesible, pero la complejidad de las relaciones humanas, esa necesidad de mezcla y traición, sigue siendo el motor que mantiene vivo el teléfono de la Número Uno de Chile.

Más allá de la radio

El éxito del Chacotero ha traspasado el dial. Su impacto fue tanto, que llegó a la pantalla grande con una de las películas más vistas en la historia del cine chileno. Pero la evolución no se detiene: actualmente, el «psicólogo del Pueblo» se encuentra trabajando en un nuevo libro, demostrando que no existe formato que pueda encapsular las historias del confesionario de Chile.

Y porque sabemos que hay historias que merecen ser escuchadas una y otra vez, es importante recordar que puedes encontrar el archivo histórico y los momentos más memorables a través de nuestro canal de Youtube. Ahí, el consultorio popular está abierto las 24 horas, para que maratonees con las mejores incursiones de estos 30 años. Y claramente, de 14:00 a 16:00 horas en vivo de lunes a viernes

¡Feliz aniversario, Chacotero Sentimental! Por tres décadas de fidelidad y por enseñar que, al final del día, todos necesitamos a alguien que nos escuche, sin juzgar… tanto.

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