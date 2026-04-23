¡Remezón en la farándula! Filtran despido de icónica figura de televisión: Acusan gritos con gerente… ella negó todo

Recientemente, se dio a conocer que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo. Resulta que una popular figura televisiva fue despedida de Zona Latina.

Según informó Glamorama, el rostro en cuestión es Antonella Ríos, popular actriz de 51 años que formaba parte del espacio de farándula «Que te lo digo» junto a Luis Sandoval y Sergio Rojas.

La tensa desvinculación de Antonella Ríos en Zona Latina

Vale señalar que esta desvinculación no estuvo exenta de polémicas y se habría desarrollado un tenso momento.

Antonella Ríos no había estado presente en el espacio debido a que se encontraba con licencia médica. En este sentido, se esperaba que su regreso se concretara este jueves.

No obstante, de acuerdo a lo informado por Glamorama, la popular figurada de tv tuvo una reunión en la que se le informó su despido. Instancia que habría terminado a lo gritos con Rodrigo Súnico, gerente de producción.

Es importante mencionar que Antonella Ríos llegó a «Que te lo digo» en octubre de 2024 después de que Paula Escobar partió a Mega.

La respuesta de Antonella Ríos

Luego de lo que pasó, Antonella Ríos rompió el silenció y aclaró la situación.

“El tema de los gritos no es real, si se puede precisar esa información. Porque pareciera como que yo les grité. Y no», comenzó diciendo.

Además, agregó que: “Lo que hice yo cuando me dicen ‘ven a firmar tu despido’, fue ‘¡¿qué?!’. Hoy es el día que volvía de la licencia. ‘¿Y por qué?’».

Asimismo, aclaró que en ningún momento gritó ni trató mal a la gente de su equipo.

“O sea, ¿te parece poco que te echen de un día para otro?… Es como ‘¡hello!’. No es como gritos caneros o callejeros, es como ‘a ver, ¿qué está pasando?’”, cerró Antonella en conversación con el sitio antes mencionado.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google