Reconocido periodista de TV fue demandado por más de $22 millones: Este sería el motivo de la deuda

Una nueva controversia judicial salió a la luz y tiene en el centro al periodista Felipe Vidal. El caso se dio a conocer en el programa Que te lo digo, donde aseguraron que el comunicador enfrenta una demanda por el no pago del arriendo de un departamento.

De acuerdo con lo expuesto en pantalla, la acción legal también involucra a su exesposa, Trinidad Fresno. En el espacio, emitido por Zona Latina, detallaron que la deuda ascendería a $22.500.000.

Felipe Vidal en el ojo de la polémica

Durante la emisión, incluso mostraron parte del documento judicial presentado por Mario de la Fuente. En ese escrito se acusa un incumplimiento reiterado en el pago del arriendo del inmueble.

El texto es claro: Felipe Vidal «ha incumplido de manera grave y reiterada su obligación contractual consistente en el pago de las rentas de arrendamiento, de forma íntegra y oportuna».

También se indicó que el contrato fijaba un arriendo mensual de $2.5 millones, el que debía pagarse dentro de los primeros diez días de cada mes.

En el panel, el periodista Sergio Rojas lanzó críticas directas contra Vidal. «Da clases de moral y buenas costumbres… También se candidateó como diputado, flor de autoridad hubiéramos tenido».

Por su parte, la actriz y panelista Antonella Ríos aportó otro antecedente. «Entiendo que este departamento es el de la familia (…) entiendo que estos 22 millones forman parte de una multa, no es lo que debe, es otra plata», señaló.

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