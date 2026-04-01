Brainrot Italiano llega a Chile: fecha, entradas y lugar para ver al fenómeno viral de TikTok

El fenómeno viral conocido como “Brainrot Italiano” aterriza por primera vez en Chile con un espectáculo en vivo que promete revolucionar la entretención infantil. Nacido en redes sociales y potenciado por contenidos creados con inteligencia artificial, este show ha logrado captar la atención de millones de niños en todo el mundo, especialmente a través de plataformas como TikTok.

En el marco de las celebraciones del Mes del Niño, esta propuesta llega al país con una experiencia pensada para trasladar el universo digital al escenario. El espectáculo reúne a los personajes más populares de este fenómeno, que se han convertido en verdaderos íconos del humor digital entre las nuevas generaciones.

“Brainrot Italiano” se originó en Italia y rápidamente se viralizó gracias a su estilo único. Una mezcla de humor absurdo, estímulos visuales intensos y una estética caótica que conecta de forma directa con los más pequeños.

Personajes como Tung Tung Sahur, Ballerina Cappuccina, Tralalero Tralala y Bombardino Crocodilo han acumulado millones de reproducciones, posicionándose como referentes del contenido infantil contemporáneo en internet.

Ahora, ese universo dará el salto al formato en vivo con un espectáculo que promete un despliegue técnico de alto nivel. La puesta en escena incluirá efectos visuales, sonido envolvente y una experiencia inmersiva diseñada para replicar la intensidad y el dinamismo que caracteriza a estos contenidos digitales.

La propuesta busca ofrecer una experiencia sensorial completa, en la que niños y familias puedan interactuar con los personajes que habitualmente ven en pantalla. Llevando la lógica del consumo digital a un formato teatral innovador.

Fecha, lugar y entradas para «Brainrot Italiano»

El espectáculo se presentará los días sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026 en el Teatro Coliseo.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket.

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