Expareja de Naya Fácil rompe el silencio tras ser vinculado a la farándula: «¡Así de maldito!»

Alfonso, quien fue pareja de la influencer durante el año 2025, utilizó sus redes sociales para manifestar su incomodidad. Esto luego de que un programa de televisión reflotara su pasado amoroso.

El pasado jueves durante la madrugada el joven quiso hacer público sus quejas sobre las consecuencias que le ha traído estar con alguien relacionado a la farándula chilena.

Según explicó, su nombre se volvió viral nuevamente después de que el programa de Chilevisión, Plan Perfecto, abordará la supuesta nueva relación de Naya Fácil, haciendo alusión al romance que ambos sostuvieron hace un tiempo.

En el programa comentaron que la influencer estaría con un misterioso galán, que aparentemente sería un empresario de origen chino. Pero en donde también habrían mencionado el nombre de su expareja.

Expareja de Naya Fácil reaparece para hacer un reclamo

En la publicación que compartió en redes sociales, el joven comenta que ya no esta tranquilo. Incluso aseguró que lo reconocen hasta en la calle y le piden fotos junto a él.

Alfonso, la expareja de Naya Fácil, expresó en su cuenta de Instagram: «Me vienen a pedir fotos hasta en el trabajo, todo por una noticia que me hace viral. ¡Así de maldito!«.

Asimismo, compartió un foto con una mujer en un paradero. Posteriormente, compartió la publicación de Plan Perfecto, en donde ve un extracto de la nota donde mencionan su nombre.

Junto a la publicación, agregó: «Todo por esto que pasó hace un año y de nuevo me suben, que se hace viral otra vez, jajajá«. Cabe recordar, que la pareja se habría conocido a mediados del 2025.

Sin embargo, su relación no logro consolidarse debido a problemas irreparables entre ambos, según CHV.

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