«¡A la Gissella se le soltaron las trenzas!»: Daniela Aránguiz protagonizó escena de celos en vivo con Gissella Gallardo

Un tenso momento se vivió este viernes en la televisión chilena, luego de que Daniela Aránguiz protagonizara una escena de celos en pleno programa en vivo.

Todo ocurrió en Sígueme, cuando se enteró de que Cuco Cerda estaba como invitado en Hay Que Decirlo. La situación escaló rápidamente, luego de una particular dinámica con Gissella Gallardo.

Daniela Aránguiz protagonizó escena de celos en vivo con Gissella Gallardo

En medio de la transmisión, Daniela Aránguiz interrumpió el programa para lanzar sin filtro: «El Cuco anda coqueteándole a la Gissella Gallardo en el otro canal«.

Mientras ambos espacios se emitían en paralelo, su compañero Michael Roldán decidió llamar en vivo a Cuco Cerda para aclarar la situación. En ese contexto, Daniela Aránguiz agregó: «Me pongo a ver el programa de la Pame (Díaz) y ahí estaba el lindo muy sentado, estupendo. Y la otra métale coqueteándole. ¡A la Gissella se le soltaron las trenzas!«.

Desde el otro lado, Cuco Cerda descartó cualquier intención: «Nada que ver. La Gissella me preguntó que si yo estuviese saliendo con ella, qué le podría entregar. Yo le dije: ‘Claramente no estoy saliendo contigo’. Me dijeron que ‘si fuese así’, le dije ‘blablabla… pero todo eso es para la Dani’. Eso dije».

Sin embargo, Daniela Aránguiz no quedó conforme con la explicación, y fue más allá al recordar un supuesto episodio del pasado que la vincularía con Mauricio Pinilla, actual pareja de Gallardo.

En paralelo, desde el estudio de Sígueme, Julia Vial logró contactar a Gisella Gallardo, quien respondió escuetamente: «no necesito coquetearle a nadie«.

La respuesta no calmó los ánimos, y Daniela Aránguiz reaccionó de inmediato: «¿Cómo que no? Déjate de coquetearle a mi hombre. Más encima lo tratai de colágeno como si tú nunca hubieras tenido un colágeno. ¿Por qué no cuentas quién era tu colágeno?«.

Finalmente, Gisella Gallardo respondió retomando el supuesto vínculo entre Aránguiz y Pinilla: «Mauricio me lo negó siempre«.

«Así como le ha negado toda la vida a todas las otras«, cerró la exMekano, en un cruce que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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