«Me coquetearon harto y las lucas son tentadoras…»: Cony Capelli reveló millonaria cifra que le ofrecieron para entrar a nuevo reality

Cony Capelli fue una de las invitadas al más reciente capítulo de Podemos Hablar, espacio conducido por Diana Bolocco, donde repasó su presente, sus polémicas y también sorprendió con una revelación sobre su futuro en televisión.

En este caso, se refirió a la posibilidad de volver a los realities, formato en el que se hizo conocida en nuestro país.

Cony Capelli reveló la millonaria oferta que le hicieron para entrar a reality

Todo comenzó con el rumor que surgió hace un tiempo, sobre un posible ingreso de Cony Capelli a Gran Hermano Argentina. Diana Bolocco le preguntó si esto era verdad.

Rápidamente, la bailarina lo desmintió: «No es verdad. Incluso los medios argentinos han dicho ‘va a estar Cony Capelli’. Es un rumor, la verdad es que no me han contactado«.

En esa misma línea, Cony Capelli reveló que no le gustaría entrar porque está en pareja. Esto dio paso a que Diana bolocco le preguntara por Volverías con tu Ex, el próximo reality de Mega.

Cony Capelli, confesó al respecto: «Ahí sí me coquetearon harto del canal y las lucas son tentadoras». Según contó, la oferta económica era alta: entre 30 y 50 millones de pesos mensuales.

Pese a lo atractivo del monto, Cony Capelli fue clara en su decisión de no volver a encerrarse en un reality, al menos por ahora: «El costo emocional es muy alto y recomiendo que, si usted va a entrar a un reality, hágalo soltero, porque adentro la cabeza te juega malas pasadas».

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