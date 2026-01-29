Karen Doggenweiler responde tras tenso cruce con Cathy Barriga en Mucho Gusto: «No merece más comentario…»

Karen Doggenweiler se refirió brevemente al incómodo intercambio que protagonizó con Cathy Barriga durante la emisión de Mucho Gusto.

El momento se produjo mientras el matinal abordaba las acusaciones que enfrenta la exalcaldesa de Maipú por presuntos delitos de corrupción.

En medio de la conversación, la animadora le planteó directamente su visión sobre la alta pena solicitada en su contra. “Quiero preguntarte por esto que parece tan impresionante, que lleguen a pedir más de 30 años, quiero preguntarte tu impresión”, señaló Doggenweiler.

La respuesta de Barriga sorprendió en el estudio. «Bueno, esa impresión debe ser la misma que tuviste con el caso directo de tu marido. Creo que es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido», lanzó, aludiando a Marco Enríquez-Ominami».

Frente a ese comentario, Karen respondió con firmeza. Recordó que los procesos judiciales existen precisamente para aclarar responsabilidades, y que su esposo fue absuelto. «En el caso de él, un caso bastante injusto», recordó.

Luego, la ex Mekano insisitió: “Dicen que yo vivo en un mundo paralelo, le pregunto nuevamente a Karen”, mencionó antes de ser interrumpida por la animadora.

«Esto no está centrado en mí, si quieres hablar con Marco, feliz», contestó.

“Vamos a dejar las cosas claras, tú eras alcaldesa… pero a mí me parece que entrar en otros temas no corresponde, sobre todo porque la justicia ha zanjado y la que está sentada en el banquillo de los acusados eres tú”, cerró Doggenweiler.

Karen Doggenweiler baja perfil al cruce con Carthy Barriga en Mucho Gusto

Más tarde, la animadora fue consultada por el episodio en el programa Plan Perfecto de CHV. Allí le bajó el perfil al cruce. «Creo que fue algo bien menor, no merece más comentario. Justamente estábamos diciendo que lo pedía el Consejo de Defensa del Estado era demasiado», cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Chico reality protagonizó incómodo momento: Se declaró en pleno programa y le dijeron «tú eres casado»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google