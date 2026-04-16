Actor chileno fue «sacado del closet» y ahora aclaró todo con esta imagen: Apuntó a la supuesta «expareja»

Un comentario lanzado en televisión encendió la polémica en el mundo del espectáculo. Todo ocurrió esta semana en el programa Zona de Estrellas, cuando el panelista Javier Fernández sorprendió con una confesión en pantalla.

En medio de una conversación sobre el nuevo reality de Mega, la segunda parte de ¿Volverías con tu ex?, el opinólogo aseguró que, si entrara a un formato así, lo haría acompañado de Koke Santa Ana.

Coke Santa Ana y su respuesta tras polémica

Fernández fue más allá y sostuvo que ambos habrían tenido un vínculo en el pasado. Según relató, la relación se extendió por varios meses. Además, afirmó que el actor, conocido por su paso en Woki Toki, era abiertamente gay. “Si lo hemos hablado en mi podcast”, agregó en ese momento.

Las palabras no pasaron desapercibidas. Horas después, Santa Ana reaccionó desde sus historias de Instagram con un mensaje breve, pero directo: “Feliz martes a todos, menos a uno”.

Más tarde, subió el tono y compartió un meme que dejó clara su postura. En la imagen se veía a un hombre interrogando a otro, acompañado del texto: «¿Y esos #seisMeses están aquí con nosotros en esta habitación?».

Ante la repercusión, Fernández salió a aclarar sus dichos en conversación con FM DOS. Allí matizó sus declaraciones y entregó nuevos detalles. “Nunca lo saqué del closet, él es abiertamente gay. Yo nunca dije que pololeé con él, dije que pinché con él”, explicó.

También reconoció un posible error en el tiempo que mencionó inicialmente. “Me equivoqué, quizá no eran seis meses, deben haber sido unos cuatro, de noviembre a febrero, ponte tú. Pasé año nuevo junto a él en la casa de Pamela Leiva”, afirmó.

“Yo creo que acá lo importante es dejar de etiquetar a las personas. Si tú eres gay, bisexual, heterosexual, pansexual —no sé, todos los términos—, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de la gente joven: acá no hay clóset“, concluyó.

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