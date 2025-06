Zoe Bayona y Josué Bernal revelan lo que harán con millonario premio de Palabra de Honor

La noche del domingo se vivió la esperada final de Palabra de Honor, que dejó a Josué Bernal y Zoe Bayona como los grandes ganadores del reality show del 13.

Tras una ardua prueba en que se impusieron a Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda. La española declara que «es un poco extraño todo esto, porque él no quería llegar conmigo a la final, pero las cosas tenían que ser así. Él estaba hecho para ganar este reality y desde el primer día yo dije que iba a ganar esto… y no nos equivocamos».

En tanto, Josué confiesa que «todavía lo estoy asimilando, no me lo creo, hubo momentos en que pensé que nos íbamos a quedar ahí encallados en el barro. Pero llegamos con la mentalidad de no rendirnos, la peleamos y le dimos la vuelta al juego, y acabamos ganando. Es uno de los días más felices de mi vida y agradezco a Chile por alentarnos hasta el último momento».

Consultado por el desánimo con que Bernal llegó a la final de Palabra de Honor. Él señala que «yo no venía muy motivado por las diferencias que tengo con Zoe y que se incrementaron en el reality, yo no quería que fuera mi dupla».

«Y respecto a la competencia en sí, yo siempre hice deportes, estaba seguro de mis capacidades y las de Zoe, y estaba confiado en que, aunque tengamos diferencias, siempre tenemos una gran conexión y si dejamos lo malo de lado, somos imparables», continuó.

¿En qué usarán el premio de Palabra de Honor?

Uno de los puntos más impactantes de la noche fue cuando Bayona tuvo que decidir lealtad o traición del premio de 25 millones de pesos con Josué. Si decidía lo primero, lo compartía con él, y si su apuesta era lo segundo, ella se quedaba sola con todo ese dinero. La española votó por lealtad y ambos compartirán el premio.

Acerca de esto, Zoe comenta que «él siempre ha sospechado que, por todas las traiciones que me ha hecho, que yo lo iba a traicionar de vuelta, pero yo siempre le he sido leal, y aún a veces pensando en traicionarlo, en nosotros pesa la lealtad».

A lo que Bernal señala que «nunca pensé de verdad que me iba a traicionar, lo mismo yo a ella, habría sido injusto. Con el dinero nunca he tenido esa mentalidad, hay más felicidad en dar que en recibir y el dinero es lo de menos».

¿Y qué harán con los 25 millones de pesos del premio? Zoe responde que «usaré el dinero para invertir, porque tengo un dinero ahorrado y este es el inicio de una casita para mí». Y Josué contesta que «quiero comprarme una furgoneta y camperizarla para seguir mis aventuras por el mundo».