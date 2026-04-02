Conoce las botillerías que durante esta Semana Santa cambiarán el agua por vino debido a campaña: «Cuando todo está caro, hace falta un milagro»

Así como leíste, durante los días 3 y 4 de abril, algunas botillerías del país estarán cambiando un litro de agua por un litro de vino. «Cuando todo está caro, hace falta un milagro», publicaron en sus redes sociales por esta nueva campaña.

La reconocida marca «Santa Helena«, comenzó una publicidad relacionada a Semana Santa, donde participan 60 botillerías de todo el país. Cabe señalar que la promoción es hasta acabar stock.

Esto con el fin de reinterpretar de manera simbólica uno de lo relatos de los milagros hechos por Jesús. Quien convirtió el agua en vino para seguir la celebración de las Bodas de Caná.

Desde la empresa señalaron. «Queríamos llevar un gesto simbólico a un espacio cotidiano, conectando con el espíritu de Semana Santa desde una experiencia cercana y participativa«.

Además, comentaron que se entregará un total de 2400 litros de vino, en donde cualquier persona mayor de edad podrá intercambiar un litro de agua embotellada por una caja de vino Santa Helena de un litro.

¿Cuáles son los lugares que tendrán esta promoción durante Semana Santa?

Las ciudades en donde podrás encontrar esta promoción son Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro y Coyhaique.

Estos son los detalles de las licorerías que participarán de la iniciativa este fin de semana largo. Asimismo, en el listado encontrarás la dirección y redes sociales de los negocios.

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