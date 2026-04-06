Padre muere en Tomé tras ser acribillado por banda delictual: evitó secuestro de su hijo de 6 años

Un crimen de extrema violencia sacude a la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Un hombre de 42 años fue asesinado en el antejardín de su casa luego de intentar evitar que un grupo armado secuestrara a su hijo de solo 6 años.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes, en una vivienda ubicada en avenida Coliumo. En ese momento, la víctima descansaba junto a su pareja y dos de sus hijos, cuando cuatro sujetos armados irrumpieron en el domicilio.

Tragedia en Tomé: Sujetos acribillaron a hombre que evitó secuestro de su hijo

Según los primeros antecedentes, el hecho estaría relacionado con el hijo mayor del hombre, de 20 años, quien ya no vivía en el lugar y mantendría una presunta deuda con una banda vinculada al narcotráfico.

Bajo ese contexto, los delincuentes habrían intentado llevarse al niño de 6 años junto a su madre, con el objetivo de presionar al joven. Fue ahí cuando el padre intervino. Enfrentó a los sujetos y les pidió que lo llevaran a él en lugar del menor, según consignó ADN.

La situación escaló rápidamente. Se produjo un forcejeo en el antejardín de la vivienda. En medio de ese enfrentamiento, la víctima recibió 11 disparos.

El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Fue identificado como Jaime Avilez Pinto. Su intento por proteger a su familia terminó de manera trágica, frente a sus seres queridos.

Tras el ataque, los agresores huyeron. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas. La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones, cuyos equipos trabajan para reconstruir la dinámica del crimen, establecer la ruta de escape y determinar si existió planificación previa.

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