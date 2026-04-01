Gobierno anuncia paquete de ayudas tras alza de bencinas: 7,5 millones de familias serían beneficiadas

En medio del encarecimiento de la vida y tras el reciente aumento en el precio de las bencinas, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer una serie de medidas orientadas a aliviar el impacto en los hogares. Los anuncios forman parte del plan Chile Sale Adelante.

El mandatario detalló que las iniciativas apuntan principalmente a dos áreas: un apoyo directo a la pesca artesanal y la entrega de recursos a municipios para facilitar el acceso al gas licuado en sectores vulnerables.

Apoyo directo a la pesca artesanal

El Gobierno implementará un aporte de $100 mil por embarcación. Este beneficio se extenderá por un máximo de seis meses y, según explicó el Presidente, “considera a más de 9 mil embarcaciones que están inscritas en el registro pesquero artesanal”.

Para acceder al bono, los beneficiarios deberán cumplir ciertas condiciones. “Es importante señalar que para que se pueda dar este beneficio se tienen que cumplir algunos requisitos copulativos”, afirmó Kast. Entre ellos, mencionó que las embarcaciones deben tener una eslora igual o inferior a 12 metros, contar con registro de actividad durante 2025 y acreditar actividad en el mes en que se solicite el aporte.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, destacó el alcance de la medida. “La pesca en nuestro país es una de las áreas productivas más importantes que tenemos, y por lo mismo, hemos trabajado incansablemente durante los últimos días para generar una propuesta que permita mitigar, en parte, los efectos del alza del precio de los combustibles”, señaló.

“Hemos logrado concretar esta ayuda de forma muy responsable, ajustados a la situación fiscal imperante pero sin perder de vista las necesidades de un sector productivo tan relevante como lo es la pesca artesanal”, agregó.

Recursos para facilitar el acceso al gas

En paralelo, el Ejecutivo anunció un traspaso de 225 millones de dólares a los municipios. Estos recursos se asignarán considerando la información del Registro Social de Hogares y se canalizarán a través de la Subdere.

“El objetivo es beneficiar a un gran número de familias vulnerables, pero esto se hará vía municipios”, explicó el Presidente Kast.

Las autoridades locales tendrán la tarea de distribuir los fondos según las necesidades de cada comuna. En ese contexto, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, detalló que en su territorio “cada familia va a tener la posibilidad a través de su beneficio de adquirir dos balones de gas mensual”.

El jefe comunal también proyectó el alcance de la medida. “7,54 millones de familias van a tener una posibilidad concreta de una solución con algo tan básico como es el gas. El 80% de las familias más vulnerable van a ser beneficiadas con este aporte”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, valoró el anuncio desde la realidad rural. “Para los municipios rurales esto viene a convertirse en un tanque de oxígeno en un momento muy complicado”, sostuvo.

Asimismo, destacó el impacto social del plan. “Permitirá también poder focalizar esa ayuda en aquellas familias que más lo necesitan”, concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google