«No te quiero ver más en mi vida, tóxico, malo y manipulador»: Antonella Ríos arremetió sin filtro contra Sergio Rojas tras polémico conflicto

Sin duda una de las polémicas de la semana fue el abrupto despido de Antonella Ríos de Zona Latina. La panelista del Que Te Lo Digo no se guardó nada, y apuntó directamente contra su excolega y conductor del programa, Sergio Rojas.

Recordemos que la actriz estuvo este viernes en Primer Plano, donde contó su versión de los hechos, y reveló la mala relación con Sergio Rojas.

Tras esta entrevista, Sergio Rojas volvió a reaccionar en su historias de Instagram, incluso, acusando a la pareja de Antonella Ríos de ser deudor de pensión de alimentos.

Antonella Ríos arremetió sin filtro contra Sergio Rojas tras polémico conflicto

Tras estas palabras, Antonella Ríos utilizó sus redes sociales también para realizar su descargo: «Sergio Rojas me expusiste y me vendiste primero«.

«Me trataste como loca, hablaste de mi salud mental en la tele con el argumento falso que eres mi amigo«, agregó.

En esa misma línea, la actriz señaló: «Los amigos se respetan, no se venden por un reel. sigue hablando de mí porque no te quiero ver más en mi vida. Tóxico, malo y manipulador«.

«Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres. ¿Dónde está la plata del Sur?», complementó.

Por último, tras la advertencia, le dejó un mensajito sobre su situación: «Quería seguir en mi puesto y tú hiciste todo para cagarme ‘amigo’«. Eso sí, la actriz borró la historia tras unos minutos, lo mismo que hizo Sergio Rojas tras la entrevista.

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