«Cuando el actor quiere ser gracioso, parte mal»: Paola Troncoso realizó sincera crítica a los programas de humor de otros canales

La noche de este sábado tuvo lugar un nuevo capítulo de Only Friends, programa de conversación de Mega. En esta ocasión, los invitados fueron los actores Paola Troncoso y Pato Fuentes, quienes interpretan a la «Chofi» y el «Cabo Tapia» en uno de los sketch de Detrás del Muro.

La exitosa pareja televisiva repasó su éxito con aquellos personajes, lo que incluso los llevó a tener su propio show fuera del programa, con el que han recorrido distintos escenarios.

Paola Troncoso realizó sincera crítica a los programas de humor de otros canales

José Antonio Neme, conductor del programa, les realizó una directa pregunta: «¿Por qué a los demás programas de humor de la TV chilena no les va bien?». Esto, ya que El Club de la Comedia y El Desestrece no han logrado tener el éxito de Detrás del Muro.

Paola Troncoso fue sincera, y explicó la diferencia en su humor: «Me pasa que hay una conexión emocional. Todos los personajes los enfrento desde la emoción, desde qué le pasa al personaje. Lo gracioso es cómo enfrenta las situaciones«.

«Cuando el actor quiere ser gracioso, parte mal. Mis personajes no son de muletilla; la Chofi sale con cosas que la gente no se imagina«, explicó la actriz.

Por otro lado, señaló cuál podría ser la verdadera razón: «Quizá les ha costado a otros programas de otros canales porque han mezclado cosas. Si van a hacer stand up, pongan comediantes; si van a hacer sketch, pongan actores«.

Pato Fuentes también destacó otra virtud importante que tiene su programa: «tiene mucho que ver con el feeling. Nos conocemos mucho entre todos. Nadie quiere ser más que el otro, es como un equipo de fútbol«.

Por último, Tonka Tomicic también pudo dar fe de aquello: «Es increíble, hay una complicidad y una rapidez brutal. Muy bien para su trabajo que haya tanto humor en los otros canales».

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