«No podemos esperar»: Ex rostro de TV anuncia que está embarazada con tierna postal

En las últimas horas, una inesperada noticia generó gran impacto en el espectáculo nacional.

A través de redes sociales, una destacada ex figura televisiva reveló que se encuentra embarazada.

Se trata de Carolina Mestrovic, quien utilizó sus redes sociales para publicar una tierna fotografía donde aparece junto a Jonathan Quintana, su pareja.

Carolina Mestrovic está embarazada

La ex participante del programa juvenil Yingo compartió un registro donde mira directamente a los ojos de su pareja, mientras muestra un cuadro con un escrito: «Baby coming soon».

Asimismo, escribió: «No podemos esperar a que llegue septiembre para conocerte. Te amamos».

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente se llenó de «likes» y comentarios positivos para la pareja. El post ya suma más de 36 mil me gusta y más de 400 comentarios.

Diversos actores se manifestaron: la actriz Simone Marval les escribió: «AHHH LOS AMOO». En tanto, César Antonio Campos indicó: «Pero qué alegría más grande mis queridos @caromestrovic y @johnfreudman!!!!! Todo nuestro cariño por estas hermosa noticia!!!!!».

Sus seguidores tampoco quedaron fuera de las felicitaciones: «Felicidades!!!! Que bonito»; «Ayyyyy qué bellezaaaa FELICIDADES»; «La noticia más hermosa!! Los felicito, que Dios los bendiga inmensamente»; «Awww que lindos! Felicidades»; «Qué bella luce esta niña, muy hermosa, que tenga un lindo embarazo», fueron algunos de los comentarios que recibieron en el post.

También puedes leer en Radio Corazón: Ex chico Yingo y famoso influencer protagonizan violenta pelea en medio de una «Gala»: Sangre y botellazos de por medio

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google