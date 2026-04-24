¡Nadie lo vio venir! Mujer irrumpe en vivo y su comentario ya es viral: «Estoy buscando a mi novio, sé que trajo a la pu…»

Un momento inesperado marcó una transmisión en vivo en Argentina. Todo ocurrió mientras el canal LN+ cubría la apertura del primer local de Miniso en Buenos Aires.

En el lugar, una multitud hacía fila para entrar a la tienda, atraída por sus productos de estilo asiático y estética llamativa. El ambiente era de expectación, con cientos de personas esperando su turno para comprar.

La peculiar escena que se vivió en plena transmisión de TV argentina

Sin embargo, el despacho tomó un giro abrupto. En medio de la transmisión, una mujer se acercó al periodista y lanzó un comentario que rápidamente captó la atención.

«¿Cómo estás?, ¿Hace cuánto que estás acá?», le preguntó el notero.

La respuesta sorprendió a todos. «Y, vengo hace seis horas porque estoy buscando a mi novio, porque sé que trajo a la pu… de mier…», dijo la mujer, visiblemente molesta.

El periodista reaccionó de inmediato. «No, no, no, no, pará, pará», respondió, mientras retiraba el micrófono y se alejaba de la situación.

Desde el estudio también intervinieron para cortar el momento: «Esos problemas que los resuelva en su casa. Listo, vamos a hablar con la gente que está por comprar».

El episodio no pasó desapercibido. El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, donde distintas cuentas compartieron el clip. Una de ellas fue @benditoshow en Instagram, donde generó una ola de comentarios.

«Pésimo periodista jajja nosotros queremos saber el chisme»; «déjala expresarse»; «Lo encontro al final?»; «Y que paso? El pueblo quiere saber»; «Se perdieron la nota mas viral de la semana»; «Me importa más el chisme que la apertura»; «Por qué no la ayudaron a encontrar al tipo…»; «Se perdió la mejor nota del año»; «Por qué la cortaron? Queremos parte 2», escribieron algunos usuarios.

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