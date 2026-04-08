Muere esposa de querido comediante nacional y acusa negligencia médica: «Quizás con cuanta gente…»

Un complejo momento personal atraviesa el humorista chileno Juan Carlos Donoso, conocido como «Guatón» del grupo Los Atletas de la Risa, tras la muerte de su esposa.

El artista decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido en el matinal Contigo en la Mañana, donde aseguró que su pareja habría sido víctima de negligencia médica en la ex Posta Central.

Según explicó, todo comenzó el martes mientras compartían un almuerzo en familia. «Almorzamos lo más bien… y, de repente, sintió un dolor al estómago”, contó.

Tras esto, la mujer fue trasladada a un recinto asistencial. Sin embargo, su hija, Sandy Donoso (tens y estuvo presente), afirmó que la atención no fue oportuna.

Juan Carlos Donoso acusa negligencia médica tras muerte de su esposa

“Si bien dijeron que la iban a meter rápido por el dolor que ella tenía, no fue así. Le pusieron un medicamento, pero un medicamento no la puede dejar de esa forma. La tenían acostada recto, siendo que debió estar sentada o semisentada para que pudiera respirar bien, y nada”, relató.

Con el paso de los minutos, la situación se agravó. La mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio en el lugar y no reaccionó.

Ante la urgencia, su hija intentó reanimarla con maniobras de RCP, pero no logró revertir el cuadro. Además, acusó poca reacción por parte del personal de salud durante la emergencia.

Tras lo ocurrido, el humorista junto a su hijo acudieron a la Policía de Investigaciones de Chile para presentar una denuncia y solicitar que se investigue el caso.

«Quizás con cuánta gente lo han hecho», expresó el comediante, visiblemente afectado.

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