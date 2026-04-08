ExPosta Central responde a denuncia de negligencia por muerte de esposa de integrante de «Los Atletas de la Risa»

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como exPosta Central, abordó públicamente la denuncia realizada por Juan Carlos Donoso, integrante de «Los Atletas de la Risa», quien acusó una presunta negligencia médica tras la muerte de su esposa.

La mujer falleció durante la madrugada del miércoles. Tras el hecho, sus familiares acudieron a la Policía de Investigaciones para dejar constancia de lo ocurrido. En ese contexto, también conversaron con el Matinal de CHV, entregando su versión de los hechos.

ExPosta Central y comunicado tras acusaciones de negligencia médica

Frente a estas acusaciones, el recinto médico emitió un comunicado oficial. En el documento, lamentaron el fallecimiento de Myriam y expresaron sus condolencias a su entorno cercano.

Según detallaron, «la paciente ingresó durante la noche del martes al Servicio de Urgencia, donde, luego de la evaluación inicial, fue diagnosticada con una pancreatitis aguda grave, recibiendo atención médica acorde a su condición de salud”.

“Durante su evolución, la paciente presentó una descompensación de carácter severo, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por el equipo clínico, se constató su fallecimiento en horas de la madrugada de este miércoles”, continuaron.

Respecto a los cuestionamientos planteados por la familia, el centro de salud aseguró que inicio una revisión interna. «Hemos instruido la revisión de los antecedentes clínicos y administrativos del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido», señalaron.

Para cerrar, afirmaron que mantendrán colaboración con los cercanos de la paciente. “Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la familia en todas las instancias que correspondan y poner a disposición todos los antecedentes necesarios en los procesos que se estimen pertinentes”, concluyeron.

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