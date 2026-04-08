Pablo Chill-e en Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

El destacado exponente urbano Pablo Chill-E confirmó un importante concierto en el Gran Arena Monticello, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la escena nacional.

Oriundo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el cantante llega a este escenario tras un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026, donde se presentó en la última noche del certamen, reafirmando su conexión con el público masivo.

A lo largo de su carrera, Pablo Chill-E ha construido un sólido camino dentro del trap y la música urbana, destacando por sus colaboraciones internacionales. Entre ellas figuran trabajos junto al argentino Duki, artistas del colectivo La Vendición y el puertorriqueño Bad Bunny, con quien participó en el álbum YHLQMDLG.

Estas colaboraciones han impulsado su carrera a nivel internacional, permitiéndole presentarse en distintas ciudades de Europa y posicionarse como uno de los nombres más relevantes del género en el continente.

En el ámbito local, también ha trabajado junto a diversos artistas chilenos. Uno de ellos Tiano Bless, con quien lanzó el sencillo “+ Unidad”, tema que incluso fue presentado en vivo en Santiago durante el año pasado.

Con un estilo directo y representativo de la realidad urbana, Pablo Chill-E promete un show cargado de energía, éxitos y conexión con sus seguidores. En una presentación que se perfila como uno de los eventos destacados del calendario musical.

Fecha, hora y entradas para el show de Pablo Chill-e en Gran Arena Monticello

El concierto se realizará el sábado 2 de mayo a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 9 de abril a las 16:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

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