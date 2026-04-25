«Cara dura» y «payaso de circo»: Vasco Moulian repasó con todo a Sergio Rojas tras polémica con Antonella Ríos

La tensión en torno al conflicto entre Antonella Ríos y Sergio Rojas sumó un nuevo capítulo en Primer Plano, esta vez con la intervención de Vasco Moulian.
En el programa, la actriz reiteró lo afectada que se encuentra tras su abrupto despido de Zona Latina, apuntando nuevamente contra el periodista: «Fuera de cámara era muy buena persona, pero sí muy manipulador. Su discurso decía que yo era sensible, que me cuesta trabajar en farándula. Siento que me bajaban un poco… No quiero verlo más. Me siento humillada«.
Vasco Moulian repasó a Sergio Rojas tras polémica con Antonella Ríos
En medio del debate en el panel, Vasco Moulian tomó la palabra y lanzó un duro cuestionamiento a Sergio Rojas y su entorno: «Tengo la sensación de que este ‘circo’… a mí también me ha tocado recibir, tanto de Sergio como de Sandoval, que también es responsable. Es cómplice, que se haga el hueón…».
«Ellos gozan con esto, de que nosotros estemos hablando de ellos. En estos momentos lo están gozando», agregó el actor.
El comentarista fue aún más allá en su análisis, apuntando directamente contra Sergio Rojas: «Tiene una enfermedad, que he tratado en ChatGPT de descifrar, pero no lo logro, no descubro. Pero creo que hay un egocentrismo tremendo en él».
«Es un cara dura, con códigos éticos bastante cuestionables, por ahí puede estar teñido algo, tal vez de un alcoholismo, dicen, no me consta. Pero creo que es un ser que está pasando de ser el payaso principal del circo, a una cosa más peligrosa, más preocupante, porque ya vemos que hay tres heridos de gravedad en una misma semana», cerró Vasco Moulian.
