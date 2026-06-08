Reconocida senadora sufrió filtración de explícita foto íntima y culpó a su exmarido: «Es increíble lo que el despecho puede provocar»

La senadora por la región de Valparaíso, Camila Flores (RN), sufrió nuevamente una polémica. La política fue tendencia en X, a raíz de una fotografía íntima de carácter sexual, que comenzó a circular por la red.

En el registro, la senadora aparece junto a su nueva pareja en el living de la casa, en medio de su intimidad. Cabe mencionar que el registro fue extraído de las cámaras de seguridad que mantiene en su hogar.

Camila Flores sufrió filtración de fotos íntimas y culpó a su exmarido

Con un video en su perfil de X, Camila Flores se defendió, y apuntó directamente a su exmarido Percy Marín: «Mi exmarido coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías obtenidas de manera ilícita, ilegal, hechos que he denunciado a la justicia. Espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada», comentó de entrada.

«Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar, no entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro», agregó la senadora.

En esa misma línea, Camila Flores defendió su nueva relación: «Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera».

La denuncia contra su exmarido

Por otro lado, Camila Flores aseguró que ella ya había interpuesto una querella contra Percy Marín por violencia intrafamiliar, lo que lo obligó a abandonar su hogar en diciembre de 2025.

«Yo me separé, le pedí a mi exmarido que abandonara la casa, no tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Violencia que él había ejercido sobre mi persona. Tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse», explicó.

Por eso, reiteró que ya no existía vínculo con su exmarido: «¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que cuando una mujer simplemente no quiere estar con él? Destruir a esa persona por venganza, denostar a esa persona que ya no está en pareja… una mujer tiene derecho a estar con quien ella quiera».

«Este señor busca mancharme y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad (…). Además, en este caso hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando, a la que se le está exponiendo», cerró Camila Flores.

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