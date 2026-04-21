Una delicada situación personal salió a la luz en las últimas horas y afecta directamente a una conocida figura del espectáculo nacional.
Fue Javiera, pareja del exchico reality Dash, quien decidió compartir una noticia profundamente dolorosa: la pérdida del bebé que ambos esperaban.
El sincero mensaje en redes sociales
La joven abordó el tema a través de su cuenta de Instagram, luego de que algunos seguidores le preguntaran por el avance de su embarazo. En ese contexto, optó por responder, pero marcando límites.
«Gracias de corazón a quienes sí saludan con respeto antes de preguntar. Solo hoy hablaré de esto, no todo lo que vivo lo voy a compartir», escribió en sus historias.
Javiera explicó que como familia han enfrentado este duro momento desde hace algunos meses. En su mensaje en evidencia el impacto emocional que se ha significado esta pérdida.
«Como familia, desde hace unos meses hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé. Es un duelo real, que duele en silencio. Y yo, tanto como mi familia, solo necesitamos paz, respeto y empatía», expresó.
«Tengo fe en Dios y en que algún día volverá a llegar nuestra bendición, pero será algo que cuidaremos en lo más íntimo, porque así como existe gente con buenos deseos, también hay quienes no los tienen. Gracias por acompañar desde el amor y entender», agregó.
Fue en diciembre cuando Dash anunció públicamente que se convertiría en padre, compartiendo su emoción con sus seguidores.
«El mejor regalo de la vida. Hoy entendí que la felicidad real es estar con la mujer que amo y formar una familia. Gracias, Dios, por tanto. Voy a ser papá, te amo para siempre, mi vida», escribió en ese entonces.
