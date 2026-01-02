Luis Jara aparece en redes sociales con el rostro herido: Reveló que fue mordido por un perro y reflexionó sobre el 2025

No fue un inicio de año fácil para Luis Jara, quien relató una inesperada situación que vivió en las últimas horas.

A través de un video publicado en su Instagram, el cantante nacional reveló que fue mordido por un perro en el rostro, dejando visibles cicatrices en su nariz.

En el registro, que sorprendió a sus seguidores, el cantante mostró la herida y explicó lo ocurrido con tranquilidad. «Me mordió un perro en la nariz, pero son cicatrices visibles que se borran como las que también no son tan visibles», fueron sus palabras, restándole dramatismo a la situación.

La reflexión de Luis Jara

Lejos de enfocarse totalmente en el accidente, Jara utilizó el momento para mirar en retrospectiva y valorar lo vivido durante el año anterior. Con emoción, compartió algunos de los hitos más importantes de su vida familiar. “Vi egresar a mi hijo de cuarto medio, vi a mi hijo mayor cumplir 30, vi a mi hijo del medio casarse, que son cosas mucho más fuertes y potentes que cualquier trofeo que la vida me haya puesto delante”, confesó.

El artista también recordó uno de sus principales objetivos personales. «Este 2025 me propuse celebrar mis 60 años en paz y armonía y creo que lo logré», confesó.

Además, agregó que para Año Nuevo pidió ser «más tolerante, más generoso, más cuidadoso, más empático».

Finalmente, Luis Jara dejó un mensaje para quienes lo siguen, invitándolos a enfrentar el futuro de manera positiva. “Estoy pidiendo que todo lo que hoy día puede ser miedo desaparezca y enfrentemos el 2026 con ganas, con valentía, con humor, llenarnos de valores positivos”, expresó.

“Hagamos del 2026 el mejor año de nuestras vidas. Todos lo merecemos”, cerró, pese al mal rato vivido.

