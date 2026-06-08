«Todo lo que le está pasando se lo merece. Por el karma, por haber sido tan mari… y tan mala persona»: Creador de contenido sin filtro contra Diego Pánico

El mundo del espectáculo ha mostrado preocupación por el estado de salud de Diego Pánico. Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Erick Manosalva, más conocido como Lelo, exintegrante de Yingo, quien lanzó duras críticas contra el influencer.

Recordemos que hace algunos días Adriana Barrientos reveló que Diego Pánico estaría enfrentando un complejo cuadro de salud. Según señaló la panelista, el creador de contenido habría sido internado de urgencia en la UTI y su condición sería de riesgo vital.

Creador de contenido sin filtro contra Diego Pánico

A través de sus redes sociales, Lelo se refirió a la situación y aseguró que el exintegrante de Fiebre de Baile tendría merecido lo que está viviendo.

Tras recibir cuestionamientos por sus comentarios, decidió profundizar en sus dichos mediante un video: “Todos en contra mía ahora por haber dicho ‘qué bueno lo que le pasó a Diego Pánico’. En verdad no me da ni siquiera un cargo de conciencia ni nada, porque él fue muy maricón conmigo, me hizo mucho daño, inventó cosas de mí y de eso nadie se apiadó… a nadie le importó”, afirmó.

Además, dejó claro que las críticas no modificaron su postura e incluso calificó la situación como una “justicia divina”.

“Pero ahora, como él está mal, ‘ay, pobrecito’. Una mojigata, de verdad”, agregó el exchico Yingo.

Finalmente, cerró con una contundente reflexión sobre Diego Pánico: “Todo lo que le está pasando se lo merece. Por el karma, por haber sido tan maricón y tan mala persona. Eso pienso”.

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