La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026 ya calienta motores y uno de los momentos más esperados por los fanáticos es el inicio de la preventa. Este año, el evento celebra 15 años de historia, consolidándose como el espectáculo radial más importante del país, y se realizará el viernes 26 de junio en el Movistar Arena.

¿A qué hora y cuándo parte la preventa BancoEstado?

La preventa exclusiva para clientes BancoEstado comenzó el lunes 20 de abril a las 10:00 horas. Esta etapa permitirá acceder a un 20% de descuento en el valor de las entradas (sin considerar el cargo por servicio), por lo que se espera una alta demanda desde los primeros minutos.

Y ojito, ya que solo queda el sector cancha general y silla de ruedas/acompañante.

¿Cuántas entradas puedo comprar?

Durante la preventa, cada usuario podrá adquirir hasta un máximo de 4 entradas por persona, una medida pensada para dar más oportunidades a los fanáticos de asegurar su lugar en esta edición aniversario.

Vale destacar que las entradas se pueden adquirir a través del sistema puntoticket.

Estos son los valores de la preventa:

Tribuna: $11.500

Platea alta silver: $26.450

Platea alta golden: $36.800

Cancha general: $32.200

Platea baja silver: $34.500

Platea baja golden: $36.800

Platea baja diamante / Cancha VIP: $41.400

El lineup confirmado incluye a Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka y Pastor Rocha.

Con una parrilla pensada para hacer bailar a todos y una preventa que promete alta demanda, la Gran Noche de la Corazón 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados del año. ¡No te lo puedes perder! Acompáñanos para celebrar 15 años de la fiesta radial más grande de Chile.

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