«Me siento mujer, nunca me sentí hombre del todo»: La impactante confesión de figura del espectáculo

Nelson Mauri estuvo como invitado en el videocast «Caudal», de Daniela Aguilera. Dentro del programa, el bailarín se sinceró en una íntima conversación, que tocó temas tan profundos como su identidad de género.

Recordemos que hace algunos días volvió a aparecer en el ojo público, y llamó la atención tras mostrar un renovado look, con una larga cabellera.

También, aprovechó el espacio para hablar acerca de sus procesos personales, y los episodios que ha enfrentado por su orientación sexual.

La impactante confesión de Nelson Mauri

En la conversación con la locutora de Radio Pudahuel, Nelson Mauri confesó directamente: «Sí, me siento mujer«.

Eso sí, el exRojo hizo la diferencia entre dos conceptos que pueden confundirse: «Mi orientación sexual es diferente a mi identidad de género«.

En esa misma línea, aseguró que esto es algo que lleva desde siempre, y que no comenzó en su adultez: «Nunca me he sentido hombre. Tal vez sí en mi estilo, en mi manera de vestir, pero nunca me he sentido hombre así como en el género masculino«, reveló Nelson Mauri.

«Siempre he tenido un lado más emocional al lado de mis parejas. Creo que siempre he tenido un lado femenino mucho más a flor de piel», agregó.

Por otro lado, en la conversación recordó el apoyo de su abuela, quien fue clave para poder desarrollarse. Al respecto, Nelson Mauri comentó: «Desde pequeño me gustaban las cosas femeninas, me gustaban las Sailor Moon, ir al circo, y no me gustaba ver al domador de leones, sino que me gustaba la trapecista y las bailarinas. Ella me hacía mis trajes».

«Para mi abuela nunca fue tema, nunca me demostró que a ella le fuera un tema», cerró, afirmando que tener un entorno que lo aceptara fue muy importante.

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