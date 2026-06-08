Figura de redes sociales impactó con íntima confesión: «Más de uno debutó con una prima, antes era distinto (…) No es de degenerado, es normal»

Uno de los personajes más reconocidos en las redes sociales para los fanáticos del fútbol es Osvaldo «Gerson» Sarmiento. El argentino se hizo conocido por reaccionar a videos del deporte, sobre todo, de la época de antaño.

Ahora, dentro del podcast que participa, acostumbra también hablar otros temas, más relacionados a su vida personal. Fue ahí cuando llamó la atención de los fanáticos al lanzar una controversial opinión sexual.

Osvaldo Gerson impactó con íntima confesión

Dentro de su podcast, «Var de Copas», a Osvaldo Gerson le hicieron una pregunta confidencial sobre su intimidad, sin embargo, el no tuvo tapujos en responder.

«Tu primera vez en los mundiales fue en el 70, ¿y tu otra primera vez fue antes o después?», le lanzaron sus compañeros.

«Fue después del 70, yo calculo que tenía 14 o 15 años«, comentó de entrada Osvaldo.

Sin embargo, nadie se esperaba lo que iba a declarar después: «Yo dije una vez y lo sigo diciendo (…) más de uno debutó con una prima. Sí, boludo. Es otra época, pero antes era distinto», comentó.

Pero eso no es todo, ya que Osvaldo también aseguró que juntarse con alguna familiar era un evento esperado en aquella época:

«Cuando había reuniones familiares más de uno cuando era pendejo decía: ‘ojalá que vaya mi prima’ y tu prima pensaba lo mismo. Era la mirada, era normal de la naturaleza cuando eres pendejo. No es de degenerado, es normal«, cerró el creador de contenido.

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