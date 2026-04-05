«Lo negó como Judas…»: Revelan desconocido romance de Julio César Rodríguez con popular actriz

En el último capítulo de Hay Que Decirlo, repasaron una de las polémicas de la semana que involucró al animador. Esta, a raíz de la controversia entre Lisandra Silva y Julio César Rodríguez, tras las burlas a uno de sus videos en las redes.

Para recapitular, decidieron en el panel organizar las relaciones amororsas que ha tenido el comunicador. Y en ese momento, revelaron una supuesta relación suya, que hasta el momento era desconocida.

Revelan desconocido romance de Julio César Rodríguez con popular actriz

Mientras Cecilia Gutiérrez, explicando la cronología amorosa, habló del vínculo del animador con Laura Prieto, presente en el estudio, soltó la bomba.

Según contó, JC Rodríguez tuvo una relación con Begoña Basauri: «En uno de esos términos de Julio César con Laurita, Julio conoce a otra persona, estoy siendo clara en decir que ellos ya habían terminado. Lo peor de todo es que ella lo negó (Begoña Basauri), ya que estamos en Semana Santa, lo negó como Judas, pero esto (relación), sí existió».

«Begoña Basauri estuvo con Julio cuando terminó con Laurita, fueron fotografiados en un teatro que tenía en ese tiempo Julio, les sacaron unas fotos juntos», agregó la periodista.

Eso sí, la relación de Julio César Rodríguez no prosperó. Según contó la Miss Bombastic: «Julio estaba que sí, que no… y Laurita le dijo, ‘¿sabes qué? te voy a dar otra oportunidad’ y volvió con él«.

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