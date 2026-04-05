«Descansa al fin…»: Christell Rodríguez reveló delicada pérdida familiar con un emotivo mensaje

Christell Rodríguez utilizó sus redes sociales para compartir una triste noticia a sus seguidores. Se trata de una sensible pérdida familiar que la enluta.

Cabe recordar que la cantante hace un tiempo anunció que se convertirá en madre por primera vez, junto a su pareja. También, mostró en redes sociales la revelación de sexo de su bebé, el cuál sera un niño.

Christell Rodríguez reveló delicada pérdida familiar con un emotivo mensaje

A través de sus historias de Instagram, Christell Rodríguez compartió una foto de su revelación de sexo, junto a su abuela, quien falleció durante este sábado.

Junto a la fotografía, escribió un emotivo mensaje: «Así te recordaré mi amada mamá Eliana, con tu sonrisa y tus canciones«.

«Muy segura sabías qué mi bebé sería un varón. Sé que confabularse con papá Dios y la abuelita de Roberto para que llegara a nuestras vidas», escribió la cantante.

Por último, se despidió de su abuela: «Descansa al fin mi viejita, en los brazos de papá«.

La noticia llega en un emotivo momento también para Christell y su familia, recordemos que junto a Roberto Parra, con quien está en una relación desde 2023, se convertirán en padres por primera vez.

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