«El burro hablando de orejas…»: Ceci Gutiérrez arremetió con todo contra Maite Orsini tras tildarla de mentirosa

Hace solo unos días, Ceci Gutiérrez lanzó una verdadera bomba, asegurando que Roberto Cox y Maite Orsini habían coincidido en Francia, no por casualidad, sino por un vínculo más profundo.
Ambos salieron rápidamente a desmentirla, pero ella, aprovechó este momento para exponer a Maite Orsini. Según la periodista, en ocasiones anteriores ya la había tratado de mentirosa, pero finalmente, tenía razón.
Ceci Gutiérrez arremetió con todo contra Maite Orsini tras acusarla de mentirosa
Entonces, a través de su Instagram, Ceci Gutiérrez subió un video para exponer a Maite Orsini: «Maite Orsini se refiere a mi en otro programa de farándula como ‘esta we… mentirosa de mier…‘ Entonces creo que es necesario hacer este video que se titula ‘el burro hablando de orejas‘», lanzó de entrada.
«Voy a partir en el año 2021, cuando yo era panelista del programa ‘Me Late’. Conté de una relación de Maite Orsini con Marcelo Díaz, el entonces diputado. Y que esto había sido el motivo del quiebre de Millaray (Viera) y Marcelo«, explicó la «Miss Bombastic».
Entonces, Ceci Gutiérrez comentó que Maite Orsini desmintió la información en aquel momento: «Me escribe directamente, y además de apelar a la sororidad, me dice explícitamente que esta información es falsa. Y que ella con Marcelo tenían una relación de compañeros de bancada y amigos«.
Sin embargo, el protagonista del romance lo reconoció finalmente: «Año 2025, Marcelo Díaz reconoce en una entrevista que tuvo una relación con Maite Orsini, pero aclara que esta sucedió después de que se había separado de Millaray Viera. Mismo año 2025, se filtran unos mensajes de WhatsApp, entre Millaray y Maite«.
«‘lo digo para que nos cuidemos nosotras, si se llega a saber de este triángulo, a las que van a crucificar es a nosotras, y él va a ser el campeón. Por favor, cuidemonos de eso, como ya te dije, estoy de tu lado, si hay que destruirlo, lo destruimos. Si hay que dejarlo solo, lo dejamos solo'», aseguró que decían los mensajes de Maite Orsini, donde también habría reconocido la infidelidad.
Pero esto no fue todo, ya que la periodista aseguró que esto ocurrió en más ocasiones. Primero, cuando negó su relación con Jorge Valdivia, y con Tomás Vodanovic.
«Entonces, ¿qué quieren que les diga?, dato mata relato, eso nomás«, cerró la periodista.
