La terrible predicción de Latife Soto que afectaría al mundo (y llegaría a Chile): Entregó fecha estimada del suceso

En las últimas horas, Latife Soto generó preocupación luego de entregar una nueva predicción que afectaría directamente a Chile y que pasaría durante los próximos días.

La tarotista lanzó las cartas en el programa digital que realiza junto a José Antonio Neme. En el espacio, la guía espiritual realizó un aviso que tendría como fecha Semana Santa e involucra al mundo.

La predicción de Latife Soto que preocupa a la ciudadanía

En medio de la conversación, y mientras analizaban el conflicto que existe en Medio Oriente, comentó que: «Ojo con Semana Santa porque yo veo un apagón mundial muy grande».

Respecto a esto, José Antonio Neme respondió: «¿Un apagón de que tipo?».

«De luz, de redes, de todo. Ustedes, los de televisión, van a poder entregar información, porque se manejan con otras antenas, con otras cosas. Pero el apagón puede ser para todos porque va a pasar esto allá (en Medio Oriente)», respondió rápidamente Latife.

Además, agregó que: «Es como una consecuencia de lo que van a hacer los niños bonitos de Irán».

Siguiendo por esa línea, mencionó que pese a la distancia, esta problemática podría afectar a Chile: «Puede que nosotros estemos un rato así y después el Gobierno nos diga: ‘Ya, vayan a sus pegas'», lanzó a través de redes sociales.

«Vamos a buscar la manera de que la gente tenga luz de nuevo y todas esas cosas. Entonces, es un apagón, pero consecuencia de algo global», continuó.

«Yo digo que esta semana, que va a ser cortita, tenemos que estar atentos entre el primero de abril y 9 de abril. Dios permita que no pase nada», cerró Latife Soto.

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