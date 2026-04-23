Playa de Guanaqueros sorprende brillando de azul neón: esta fue la razón del fenómeno natural

La playa de Guanaqueros se tiñó de un azul neón durante la noche de los días domingo 19 y lunes 20 de abril. Este sorprendente fenómeno natural se llama bioluminiscencia y hace que el mar se ilumine.

Cabe señalar, que este suceso natural consiste en que cierto organismos marinos emiten una luz azul-verdosa producida por reacciones químicas. La imágenes fueron tomadas por la diseñadora del Centro Científico CEAZA, Janina Guerrero, quien pudo fotografiar este raro hecho.

Según Víctor Aguilera, investigador en oceanografía del CEAZA. «La bioluminiscencia se produce por la oxidación de la luciferina, catalizada por la enzima luciferasa, generando una luz fría de tonalidad azul que se propaga con facilidad en el océano», señaló el experto en un entrevista realizada por LUN.

Además, este hecho esta relación con el «bloom», que es un proceso de floración que tiene más frecuencia en el verano. Y sucede cuando existe una alta cantidad de microorganismos, aunque señala también dependen de otros factores.

Como por ejemplo, un gran volumen de nutrientes disponibles, las condiciones marítimas características de las zonas costeras y la presencia de depredadores, según consigno el medio ADN.

¿En qué otras playas se puede apreciar la bioluminiscencia?

Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que existen otras playas por el mundo que viven con normalidad este suceso. Según el sitio web Flowo, estas son las mejores playas bioluminiscentes del mundo.

La primera es la Playa de Vaadhoo en Las Maldivas o más conocida como el «Mar de Estrellas«, ya que por la noche se transforma en un cielo brillante. Asimismo, pasa en la Laguna de Manialtepec en México. Por otro lado, este fenómeno también se repite en Colombia, Puerto Rico, Japón, Taiwán, Jamaica y Nueva Zelanda.

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