La predicción de Latife Soto que afectaría al gobierno del presidente Kast: anunció giro total y apuntó a «falta de experiencia»

Durante la noche del domingo, la tarotista Latife Soto volvió a generar conversación en su habitual transmisión de Instagram junto al periodista José Antonio Neme. En ese espacio, la guía espiritual compartió nuevas predicciones sobre el rumbo del gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast.

Según explicó, las cartas le mostraron un escenario de cambios relevantes. «Se prendieron ampolletitas«, afirmó al iniciar su análisis.

Latife Soto lanza nueva predicción y apunta al actual gobierno

La tarotista planteó que parte de las dificultades actuales tendría relación con la falta de experiencia en ciertos cargos. «Estas cartas hablan de algunas personas que no tienen la experiencia (y que) fueron colocadas (como autoridades)”, señaló.

Siguiendo por esa línea, profundizó en cómo se conforman los equipos tras una campaña presidencial. “Cuando tú preparas una campaña presidencial, después tienes que pagar favores políticos. Entonces tú colocas gente que, a lo mejor, no tiene la experiencia”, sostuvo.

La guía espiritual también anticipó posibles ajustes dentro del aparato estatal. “Aquí dice… vienen cambios de cargos públicos, cambios de ministros, cambios de personas que no tienen la experiencia. A lo mejor trabajan perfecto, pero en otra área; el servicio público es diferente”, explicó.

Para la tarotista, el conocimiento del entorno social es clave en la gestión pública. “Tienen que tener calle para saber lo que la calle necesita: escuchar a la gente y entender las cosas”, agregó.

Luego de estos dichos, fue el turno de José Antonio Neme, quien se sumó para entregar su opinión: «Yo creo que algunos la tienen y otros no tienen idea. Es lo que uno logra ver desde afuera. Si están de acuerdo conmigo, bien; si no, bien también”, comentó.

El periodista continuó con su análisis: «Yo creo que parte de los problemas tienen que ver con que hay muchas personas, no todas, por supuesto que no conocen bien cómo funciona la clase media en Chile, no saben dónde está. No sabes cómo piensa el lector”, concluyó durante la transmisión.

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