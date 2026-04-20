Karol G anuncia nueva gira mundial «Tropicoqueta»: ¿Qué se sabe de su regreso a Chile?

Durante el fin de semana, un anuncio clave desató la locura entre los seguidores de Karol G. La cantante cerró su presentación en el Festival de Coachella 2026 con un anuncio que encendió al público. En las pantallas apareció la frase «Nos vamos de tour», desatando la reacción de los asistentes.

Acto seguido, tomó la palabra nuevamente y reforzó la gran noticia: «¡Familia! ¡Nos vamos de tour!». Así, confirmó que prepara una nueva gira mundial, aunque todavía sin mayores detalles.

Es importante mencionar que este próximo recorrido estará enfocado en su más reciente álbum, Tropicoqueta. El disco mezcla distintos estilos, como vallenato, salsa y reggaetón, marcando una nueva etapa en su propuesta musical.

El anuncio llega después del éxito de su anterior tour, Mañana Será Bonito World Tour, que se extendió entre 2023 y 2024. En ese periodo, Karol G realizó más de 60 conciertos en varios continentes y logró convocar a multitudes en cada presentación.

Chile fue parte de ese fenómeno. La cantante se presentó durante tres noches seguidas en el Estadio Nacional, donde miles de personas asistieron a sus shows.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Karol G a Chile?

Por ahora, no hay fechas confirmadas ni ciudades anunciadas para esta nueva gira. Sin embargo, se espera que el calendario se revele en las próximas semanas.

Mientras tanto, los fanáticos chilenos ya proyectan un posible regreso. La expectativa crece en redes sociales, donde muchos esperan verla nuevamente en vivo. Además, en el sitio oficial de la artista ya existe la opción para suscribirse y recibir información directa sobre el tour.

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